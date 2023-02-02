美總統私宅起出密件 眾院委員會籲白宮分享情資

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）前美國總統川普和現任總統拜登的私人宅邸接連被搜出機密文件後，聯邦眾議院情報委員會新任副主席今天要求白宮提供更多與這些文件相關的資訊。

美聯社報導，眾院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）今天任命康乃狄克州民主黨籍聯邦眾議員海姆斯（Jim Himes）擔任情報委員會副主席，他將與新任主席、俄亥俄州共和黨籍眾議員特納（Mike Turner）一同領導這個因嚴重政治鬥爭而陷入分裂的委員會。

最近幾週，特納和聯邦參議院情報委員會領袖敦促白宮私下與他們分享更多與上述機密文件有關的資訊。美國國家情報總監辦公室（ODNI）拒絕對這些機密內容的審查置評，這些文件也是司法部多項調查的重點。

海姆斯今天接受美聯社訪問時說，「針對恐已曝光的機密資訊的初步審查未向國會簡報，國會兩黨深表關切」，「這是錯的，在法律上是錯誤的」。

海姆斯受訪時概述自己對委員會的優先要務，以及他對俄羅斯和中國的看法。

他呼籲拜登政府向烏克蘭提供長程飛彈，以協助其抵禦俄羅斯，還說美國必須避免讓這場戰爭陷入僵局。

海姆斯等人認為，美國應該應烏克蘭要求，提供射程近300公里的美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），這套系統與基輔成功運用的「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）火箭使用相同發射器，射程卻是海馬士的3倍。美國官員擔心，烏克蘭可能使用射程更遠的飛彈攻打俄羅斯境內目標，恐挑起華府和莫斯科之間的直接戰爭。

海姆斯說：「戰爭陷入僵局是俄羅斯的勝利，結局不應如此。因此，我們必須為烏克蘭人提供他們所需的工具，幫助烏克蘭抵禦俄軍。」

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鑑於中國持有美國主權債以及兩國之間的商業關係，海姆斯也呼籲華府就台海一戰將如何損害美國利益，尤其是美國經濟展開更多討論。他批評美國空軍上將米尼漢（Mike Minihan）最近發表聲明說，美國最快恐在2025年與中國爆發衝突，最有可能是因為台灣，並敦促旗下指揮官在今年推動麾下部隊做好充分的作戰準備。

海姆斯說：「每個人都開始聽見戰鼓聲，以及我們應該如何武裝和戰鬥。我們應該冷靜下來，認真思考我們如何才能避免與中國發生軍事衝突。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1120202