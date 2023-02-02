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促進消費市場競爭 拜登大砍信用卡遲繳費

2023/2/2 14:07
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統拜登今天宣布新措施，大砍信用卡遲繳費用，並推動調降蘋果（Apple Inc）與Google（谷歌）母公司Alphabet Inc在應用程式（app）商店收取的費用。

路透社報導，官員表示，這個舉措是為促進消費市場競爭的更廣泛政策一環。

拜登在白宮發表談話時，也呼籲議員禁止推高住宿、音樂會門票、手機方案、機票等消費者服務成本的「垃圾費」。官員指出，單是家人希望孩子坐在隔壁，就會被航空公司收取額外費用。

作為拜登倡議的一部分，消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）今天提議禁止信用卡公司為遲繳帳單收取「過多」費用。該局估計，這些費用每年讓消費者花費120億美元。

消費者金融保護局表示，新規定將訂有遲繳費8美元的上限，官員估算現行費用平均為31美元，新規上路後，消費者每年可省下多達90億美元。

消費者金融保護局局長邱普拉（Rohit Chopra）表示，新規定經公告後可望在2024年上路，但主管機關常遭產業團體挑戰與興訟，新法規可能遭擋或延後施行。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120202

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