查德總統為駐以色列大使館揭幕 兩國深化安全合作

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（中央社耶路撒冷2日綜合外電報導）根據以色列聲明，非洲中部國家查德的總統德比今天在以色列為查德首度開設的駐以大使館揭幕。以色列與穆斯林人口占多數的查德經過數十年外交中斷後，4年前恢復關係。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室稱查德大使館揭幕是「歷史性的一刻」。這座大使館設在特拉維夫（Tel Aviv）附近城市拉馬干（Ramat Gan）。

路透社報導，德比（Mahamat Idriss Deby Itno）在揭幕典禮的錄影片段中表示：「這對查德和以色列都是歷史性的一天。我向神祈禱，隨著我們在這裡的大使館正式開幕，兩國關係將為我們彼此國民帶來價值。」

早在2020年尼坦雅胡便透露，他已與一個查德代表團討論過「在耶路撒冷開設大使館的可能性」。

對於這位以色列右翼政治人物而言，這會是一項功績。自從美國前總統川普（Donald Trump）2018年將美國駐以色列大使館遷移到耶路撒冷後，尼坦雅胡便持續敦促其他國家也在耶路撒冷設立大使館。

尼坦雅胡今天與德比並肩而立時說道：「我們正在強化彼此的友誼，以及我們追求和平、安全與繁榮的共同利益。」

查德1960年宣布脫離法國獨立時便獲得以色列承認，以色列並於1962年在查德首都恩加米那（N'Djamena）設立大使館。

但到了1972年，查德在其他非洲穆斯林國家的壓力下與以色列斷交。2019年尼坦雅胡出訪查德時，與德比一同宣布兩國恢復外交關係。

1967至1973年的以阿戰爭，引發一些非洲國家與猶太國家以色列切斷關係。以色列近幾年為了改善與非洲國家關係，在數個領域加強合作，包括安全、科技與農業。

德比1月31日已抵達以色列，但以色列昨天才證實他來訪。德比還罕見拜訪以色列情報機關摩薩德（Mossad）的總部，並與摩薩德的首長巴尼亞（David Barnea）會面，顯示雙邊關係具有國家安全重要性。

以色列總理辦公室在聲明中表示，摩薩德「在規劃協議及強化兩國關係上，扮演核心角色」。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天稍早也與德比會面。他的辦公室表示，葛朗特「提及縮小伊朗與真主黨（Hezbollah）在沙赫爾（Sahel）地區影響力的重要性，這是確保穩定的關鍵；也提及阻撓恐怖主義輸出的重要性」。（譯者：張正芊）1120202