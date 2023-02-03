美議員以瑞典芬蘭2國入北約 作為同意對土軍售條件

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國國會一群分屬民主、共和兩黨的參議員今天表示，土耳其必須批准瑞典和芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO），國會才同意對土國出售價值200億美元F-16戰鬥機。

路透社報導，在俄羅斯去年入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭即申請加入北約，不意遭到土耳其反對，瑞、芬兩國至今一直設法爭取土國支持。

土國提出了一些要求，特別是芬蘭和瑞典必須比較強硬對待庫德工人黨（PKK）和一群被土國指為策動2016年流產政變的人士。土國和歐洲聯盟都將庫德工人黨視為恐怖主義團體。

土、瑞、芬這3國去年6月在西班牙馬德里就解決辦法達成了協議，但土國上月中止談判，因為一名丹麥極右派政治人物在瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）公然焚燒古蘭經。

上述29名共和與民主兩黨籍參議員在發送給拜登總統的信函中寫道，瑞典和芬蘭已「全力和真誠」地設法符合土耳其提出的加入北約條件，不過土國仍表示瑞典必須再努力。

信中說：「一旦土耳其批准瑞典和芬蘭加入北約的議定書，國會就可考慮同意出售F-16戰鬥機。但若不然，這筆軍售能否實現就值得懷疑。」

這是美國國會首次明白而直接地將對土軍售和瑞、芬2國的北約入會問題掛鉤，但拜登政府一再表示，支持這筆軍售，不願將兩者混為一談。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120203