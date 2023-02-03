教宗造訪前夕 南蘇丹發生暴力衝突27人喪生

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（中央社南蘇丹朱巴3日綜合外電報導）南蘇丹中赤道省1名縣長告訴路透社，在羅馬天主教教宗方濟各預定今天到訪的前夕，境內的牧牛人和武裝分子爆發以牙還牙暴力衝突，一共造成27人喪生。

教宗方濟各（Pope Francis）將從鄰近的國家剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）抵達南蘇丹，希望能推動和平進程，以結束10年來造成數十萬人死亡的衝突，這些衝突大多因種族而起。

南蘇丹中赤道省（Central Equatoria）卡喬克吉（Kajo-Keji）縣長杜莫（Phanuel Dumo）說，在1個叛軍組織的戰士殺害放牧社區6人後，牧牛人昨天在附近地區殺害21名平民，包括5名兒童和1名孕婦。

2013年至2018年間南蘇丹內戰主要參戰者在2018年簽定和平協議，近年來暴力事件大幅減少，但敵對社區之間的較低層級衝突仍經常發生。

陪同教宗前往南蘇丹的坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）說，他對最新這起殺戮事件感到震驚。

他發推文表示：「這是1個在南蘇丹各地經常聽到的不幸事件。我再次懇求以一種不同的方式，讓南蘇丹可以為和平而團結 。」（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120203