南韓外長華府會布林肯 稱美韓致力強化延伸嚇阻

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）南韓外交部長朴振（Park Jin）今天與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面後說，首爾與華府致力於強化對抗北韓的「延伸嚇阻」（extended deterrence）。

路透社報導，在擔心北韓加強飛彈與核子能力的情況下，南韓尋求美國保證提供延伸嚇阻，也就是美軍嚇阻他國攻擊盟國的能力。

朴振在美國國務院與布林肯見面後在聯合記者會上說：「大韓民國與美國將持續密切協調，讓朝鮮半島達成真正的和平。」

「我們致力於強化延伸嚇阻，同時維持穩健的共同防禦態勢。北韓發起的任何挑釁行為，都將面臨堅定一致的回應。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本週訪問首爾，矢言擴大軍事演習，並增強核子嚇阻，以對抗北韓武器發展、避免戰爭發生。

汽車生產大國南韓尋求就「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）與美國會談。這項法案使得北美地區以外組裝的電動車無法在美國享有稅收抵免優惠。

朴振說：「我們也將合力確保降低通膨法案實施時，能化解韓國公司的疑慮，並讓兩國的商業與產業受惠。」

朴振說，首爾也將探索在「晶片法案」（CHIPS and Science Act）下與華府合作的可能性。美國推出這項法案，是為了促進國內半導體製造與研究，以與中國競爭。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120204