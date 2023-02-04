更多編輯台推薦新聞：
圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／聖克里斯多福駐台大使曾留學台灣6年 開心出使第二故鄉
首頁 / 國際

巴西擊沉退役航艦 內含有毒物質恐污染海洋

2023/2/4 12:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社里約熱內盧3日綜合外電報導）巴西海軍今天宣布擊沉了一艘退役航空母艦，儘管環保團體稱這艘航空母艦充滿有毒物質，可能會污染海洋食物鏈。

法新社報導，海軍透過聲明表示，這項「計劃好、控制中的擊沉行動是在今天傍晚展開，地點在巴西大西洋外海約350公里處，此區深度約有5000公尺」。

擊沉這艘船齡60年「聖保羅號」（Sao Paulo）的決定於昨天宣布，此前巴西當局曾試著尋求願意接納這艘航艦的港口，但徒勞無功。

雖然國防官員表示，他們會在「最安全的水域」擊沉這艘航艦，環保人士仍抨擊這項決定，說這艘航艦含有數以噸計的石棉、重金屬和有毒物質，可能會滲入水中並污染海洋食物鏈。

國際環保組織巴塞爾行動網（Basel Action Network）曾呼籲總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）立刻停止這項「危險」的計畫。魯拉上個月上任，誓言要扭轉極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）任內激增的環境破壞情形。

巴西當局表示，故意擊沉這艘航艦，總比讓船艦自行沉沒來得好。

海軍主張，海軍是考量「航行和環境安全問題」，以及「減輕對公眾健康、漁業活動和生態系統的影響」，而選擇一處擊沉地點。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120204

#巴西
#魯拉
#巴西海軍
魯拉
沉寂多日 巴西前總統波索納洛不認敗喊話再贏回來蕭茲訪南美3國尋求貿易契機 盼減少依賴中國
波索納洛
巴西原住民危機 聯合國專員批官方做得不夠巴西參議員爆料曾與前總統討論政變 波索納洛駁斥
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族