方濟各訪南蘇丹 籲政治領袖為和平打造新開始

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（中央社南蘇丹首都朱巴3日綜合外電報導）天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天展開訪問南蘇丹的3天行程，他呼籲南蘇丹領袖們共同為和平創造「一個新開始」，並提醒，歷史會牢記他們的行為。

法新社報導，86歲的方濟各在南蘇丹首都朱巴（Juba）的總統府演說中表示：「和平與和解的進程需要一個新開始。」他呼籲加強行動，終結南蘇丹的衝突。這個飽經暴力摧殘的東非國家2011年才從蘇丹獨立出來。

方濟各告訴現場聽眾：「未來世代將根據你們現在的所作所為，對你們滿懷崇敬，抑或徹底遺忘。」台下坐著南蘇丹總統基爾（Salva Kiir）和他的政敵兼副總統馬查爾（Riek Machar），還有外交人員、宗教領袖及酋長。

貧窮的南蘇丹宣告獨立後，遲未盼來和平，分別支持基爾和馬查爾的部隊打了5年內戰，造成38萬人喪命，400萬人流離失所。

方濟各說：「不要再流血，不要再起衝突，不要再有暴力，不要再互相指責對方應該負責，不要再讓人民渴求和平。」

方濟各這趟「和平之旅」是首度有天主教教宗造訪南蘇丹。南蘇丹以基督教信仰為主，而蘇丹多數人民是穆斯林，雙方相鬥數十年，南蘇丹才終於獨立。

方濟各抵達南蘇丹之前，先在剛果民主共和國訪問4天，富含礦產的民主剛果東部陷入激烈衝突，是方濟各最關注的議題之一。

南蘇丹群眾在朱巴街頭排隊，等了數小時，方濟各才到場，當他的車隊行駛在新鋪好的柏油路上，群眾高聲歡呼，甚至有人在方濟各向群眾揮手時跪下。

有些人穿著傳統服飾或不同修會的裝束，還有人呼喊、吹號角或口哨，唱著讚美詩歌。

方濟各除了會見政治領袖，也將與衝突受害者和教會人員會面。

這是方濟各第5次造訪非洲，原本應於2022年成行，但由於他膝蓋出了毛病，不得不延期。他這次出訪也必須仰賴輪椅代步，且在民主剛果和南蘇丹的行程都已縮減。

方濟各於2019年承諾造訪南蘇丹，當時他在梵蒂岡靜修期間與正在交戰的基爾和馬查爾會面，要求他們為了人民，遵守得來不易的停火協議。

方濟各當時俯身親吻基爾和馬查爾的腳，這個場景在南蘇丹引發廣泛回響。

但4年後的現在，南蘇丹仍未擺脫這場棘手的衝突。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1120204