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拜登首度表態 稱會「處理」中國間諜氣球

2023/2/5 02:01
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（中央社紐約州雪城4日綜合外電報導）中國偵察用高空氣球出現在美國領空，引發外交風波。美國總統拜登今天首度針對此事表態，稱將「處理」（take care of）這顆氣球。該氣球現已飛離美國本土上空。

路透社報導，拜登被問及美國是否會擊落這顆氣球後，發表上述言論。這顆氣球先前一直在美國領空飛行，華盛頓稱這是「明顯侵犯」美國主權的行為。

在此之前，拜登都沒有對這顆可疑的偵查氣球發表評論，也未詳細說明應對計畫。

多名官員透露，軍方稍早曾考慮擊落氣球，但最終因為擔心墜落碎片可能傷及地面人員，因此建議不要這樣做。此事也導致美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週末訪中行臨時喊卡。

這顆氣球於3日在蒙大拿州上空被發現，現已飛離美國本土。據一直追蹤它的天氣預報公司AccuWeather，這顆氣球今天早上在北卡羅來納州上空出現。

美國國防部昨天表示，在拉丁美洲上空發現另一顆中國氣球，但未說明其具體位置。（譯者：施施）1120205

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