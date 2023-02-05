更多編輯台推薦新聞：
專訪／聖克里斯多福大使曾留台6年 開心出使第二故鄉
政治

專訪／聖克里斯多福大使曾留台6年 開心出使第二故鄉

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
智利熱浪引發251處森林大火 已知22死554傷88間民宅燒毀
首頁 / 國際

蕭茲：澤倫斯基同意 不用西方武器來攻擊俄領土

2023/2/5 10:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林4日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在接受媒體採訪時表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）同意，不會用西方提供的武器來攻擊俄羅斯領土。

蕭茲接受德國「週日畫報」（Bild am Sonntag）採訪時表示：「針對這一點，大家已有共識。」

法新社報導，烏克蘭的西方盟邦已承諾將提供精準火箭、飛彈系統以及主力戰車，以助烏克蘭擊退盤據烏東的俄羅斯軍隊。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）把所謂對烏克蘭「特殊軍事行動」與1941年至1945年蘇聯對抗納粹德國相提並論。

蒲亭2日在參加紀念史達林格勒戰役（Battle of Stalingrad）勝利80週年活動時表示：「我們一次又一次得被迫驅逐西方集團的侵略。」

蕭茲不接受蒲亭這樣的比較。

蕭茲表示，蒲亭「這話是一連串荒謬歷史比對的一部分罷了，他用這些話來合理化他攻擊烏克蘭的行為」。他說，但是沒有任何理由可為俄國侵略烏克蘭作辯白。

蕭茲說：「與盟邦聯手下，德國向烏克蘭提供主力戰車，讓烏克蘭能夠自衛。我們與盟友密切合作，由美國作頭，仔細權衡了每一次武器交運。」

他表示，這種以共識為基礎的方法「可避免情勢升高」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120205

#蕭茲
#蒲亭
#烏克蘭
蕭茲
南美對俄烏戰爭中立 德總理為烏克蘭爭取支持碰壁俄軍在烏東軍事斬獲擴大 增派兵力軍備至邊界地區
蒲亭
烏克蘭與歐盟舉行峰會 蒲亭藉二戰戰役爭取民心史達林格勒戰役勝利80週年 蒲亭爭取侵烏民心
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族