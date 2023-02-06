專家：美擊落氣球中不致過大反應 以免關係更壞

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（中央社北京/香港6日綜合外電報導）在中國警告將招致「嚴重後果」後，或許會對美國擊落疑似間諜氣球之舉做出回應；但分析家說，中國任何舉動都可能經過精心調整，以免雙方尋求修復的關係更趨惡化。

路透社報導，美國戰機4日在南卡羅來納州外海擊落這顆北京宣稱為偏離航線的氣象研究氣球後，區域分析家和外交人士密切關注中國反應。

中國昨天譴責美國擊落氣球是「反應過度」，稱中國保留動用必要手段應對「類似狀況」的權利，但並未多做說明。

部分分析家表示，鑑於中國、美國及其盟國加強部署船艦和飛機，他們將密切關注東亞海域和天空是否出現緊張跡象。

雙邊關係過去幾天雖因氣球事件更趨緊張，但北京和華盛頓近來持續尋求改善關係。

各界普遍認為，雙邊關係顛簸多年之後，美中都渴望穩定關係，拜登政府提防緊張局勢演變成衝突，習近平則著眼於中國這個世界第2大經濟體在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴重衰退後的復甦。

北京清華卡內基中心高級研究員趙通（Zhao Tong）表示，重建美中關係的道路可能仍在軌道上，他告訴路透社，「在穩定和負責任地管理雙邊關係方面，雙方仍有強烈的共同利益」。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）海軍事務專家許瑞麟（Collin Koh）則預測，中國將繼續對美國軍事偵察巡邏作出積極回應，但不會停止對抗。

加州美國海軍研究學院（US Naval Postgraduate School）安全學者杜孟新（Christopher Twomey）表示，中國若有回應，也會是有限的回應。

杜孟新以私人身分表示：「我預期他們會適度抗議，但希望避談這點，並在數個月內恢復高層訪問的進度。」

中國南京大學國際關係研究院院長朱鋒（Zhu Feng）則說，美國官員應停止「炒作」事件，以確保順利恢復他們早先要求與北京進行正常交流。

朱鋒說，希望「兩國政府盡快翻過這一頁，讓中美關係回到制度化的溝通對話管道」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120206