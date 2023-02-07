涉兩千起強盜詐騙 菲遣返日本主嫌「魯夫」

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（中央社馬尼拉7日綜合外電報導）日本各地之前發生一連串強盜和電話詐欺案件，據信幕後黑手為4名犯嫌，其中2人在今天遭菲律賓遣返。

法新社報導，日本新聞單位和社群媒體紛紛關注這些人在菲律賓的主嫌所涉及的犯罪事件。

在日本當地落網的犯罪集團低階成員供稱，他們會接獲一人或多人指示，對方還會利用超人氣動漫「航海王」主角魯夫的名字在通訊平台Telegram下指令。

在員警戒護下，犯嫌今村磨人和藤田聖也在馬尼拉機場搭乘日本航空公司（JAL）的飛機，兩人都戴上手銬。

菲律賓司法部長芮慕拉（Jesus Crispin Remulla）告訴媒體，這兩名犯嫌將由日本警方陪同赴東京。

至於另外兩名犯嫌可能最快明天遣返。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也預定在明天啟程訪問日本。

據報主嫌會下令竊盜或詐欺。日本放送協會（NHK）報導，目前已有70多人被捕。

報導說，這個犯罪集團涉嫌犯下2300起詐欺案，詐欺總額達35億日圓（約新台幣8.1億元）。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1120207