三菱重工宣布放棄SpaceJet 打造國產客機夢碎

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本三菱重工業（Mitsubishi Heavy Industries）今天宣布放棄SpaceJet國造客機開發計畫。這款日本首次自主研發客機原本10年前就計劃商用化。

法新社報導，三菱重工業表示，SpaceJet多次推遲交付，並經歷技術困難，「難以保證有商業可行性」。

日本上次推出商用客機是在1962年，三菱重工業宣布開發用於短途旅程的雙引擎客機，替日本航空業打開新篇章。

三菱重工業於2008年著手開發「三菱支線噴射客機」（Mitsubishi Regional Jet，簡稱MRJ），原本希望在2013年首次交付，卻屢屢遭遇困難。

由於空調系統故障和其他軟體問題，MRJ試飛計畫多次取消，原始設計也必須更動。

三菱重工業表示，目前「難以取得國際合作夥伴的理解與必要合作」，且為了取得飛機的型號許可證「需要更多巨額資金」，在這種市場環境下看不到商業可行性。

此外，北美的規模條款（Scope clause）問題、M90型號飛機的飛行員短缺，以及飛機必須有「脫碳方案」等，都使開發計畫難以持續。

三菱重工業表示，開發計畫中止對公司業績不會有實質影響。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1120207