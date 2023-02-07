印度阿達尼企業承諾償債 股價應聲飆漲25%

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（中央社孟買7日綜合外電報導）陷入困境的印度阿達尼企業（Adani Enterprises）表示將償還超過10億美元貸款後，該公司股價今天應聲飆漲25%，收復近期部分顯著跌幅。

法新社報導，自從美國作空機構興登堡研究（Hindenburg Research）1月24日發布一份爆炸性報告，指控印度富豪阿達尼（Gautam Adani）旗下的阿達尼企業會計詐欺後，集團總市值已暴跌約1200億美元（約新台幣3兆6037億元）。

根據彭博，隨著阿達尼企業和集團其他上市公司股價上漲，集團市值縮水金額降至1120億美元。

阿達尼企業股價下跌，引發外界對該集團籌措資金還債的能力擔憂。阿達尼企業上週宣布放棄現金增資發行股票，據報也取消發行債券。

但阿達尼昨天表示，集團正在提前償還11億美元的貸款，此舉目的在安撫市場投資人的情緒。

阿達尼集團旗下的旗艦事業阿達尼企業今天股價飆漲25%，盤中3度暫停交易。

阿達尼企業股票恢復交易後回吐部分漲幅，但午盤漲幅仍達15%。該股今年以來跌幅已逾五成。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1120207