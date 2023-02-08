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中國回應拜登國情諮文：反對以競爭定義中美關係

2023/2/8 18:40
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（中央社台北8日電）美國總統拜登透過國情諮文表示，美國尋求與中國競爭而非衝突，並將強力捍衛主權。中國外交部發言人毛寧今天說，中方反對以競爭定義整個中美關係。中國將堅定捍衛主權、安全和發展利益。

中國外交部8日下午舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，毛寧在回答相關問題時，作上述回應。

毛寧說，中方一向認為，中美關係不是「你輸我贏，你興我衰」的零和博弈，中美各自取得成功對彼此是機遇而不是挑戰。

她聲稱，中方「不迴避也不懼怕競爭」，但反對以競爭定義整個中美關係。而「打著競爭的旗號」對一國進行汙衊抹黑，限制別國的正當發展權利，甚至不惜損害全球產業鏈、供應鏈，這不是一個負責任大國的所為。

毛寧又說，中國將按照國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏三原則」處理中美關係。同時也將堅定捍衛中國的主權、安全、發展利益。敦促美國樹立客觀理性的對華認知，奉行積極務實的對華政策，與中方一道推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。

拜登（Joe Biden）美東時間7日晚間在國會發表國情諮文時表示，為了促進美國的利益並造福世界，他會致力於與中國合作。「但千萬別搞錯，正如我們上週採取的明確行動那樣，如果中國威脅到我們的主權，我們一定會採取行動捍衛我們的國家。而且我們做到了」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120208

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