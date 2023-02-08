智利森林大火釀24死 301處火勢待撲滅

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（中央社智利康塞普松/吉雍7日綜合外電報導）智利中南部因熱浪酷暑引發森林大火，根據官方統計，過去一週死亡人數增至24人、數千人無家可歸，5600名消防員正積極撲滅301處森林大火，其中有81處特別危險。

綜合法新與路透社報導，即使國際為智利提供人力與物力援助，協助救災團隊更快撲滅火勢，當局仍宣布河大區（Los Rios）進入紅色警戒，因為火勢已威脅到該區的柯拉爾（Corral）和瓦爾迪維亞（Valdivia）自治市。

官員也擔心智利首都聖地牙哥周圍的都會區可能發生火災。

週末短暫降溫後，智利氣溫今天再次飆升，據天氣預報，許多地方的氣溫可能飆破37度，並延續到週末，高溫加上極其嚴重的乾旱都有利火勢蔓延。

內政部副部長孟薩夫（Manuel Monsalve）表示「不排除會出現非常複雜的氣候狀況」，並敦促團隊「為任何可能情況做好準備」；他並表示，政府經確認後，已將火災罹難的通報人數從先前的26人下修至24人

孟薩夫指出，目前已有17人因疑似縱火被捕，其中部分人曾進行焊接或焚燒衣物、動物羊毛等行為。

智利衛生部長阿吉勒拉 (Ximena Aguilera) 表示，受到火勢帶來的煙霧影響，災區空氣品質明顯惡化。

過去一週當中，重災區的比歐比歐（Biobio）、阿勞坎尼亞區（La Araucania）和紐布萊（Nuble）已有2100多人受傷。

根據國家緊急應變機構統計，大火已經燒毀了超過28萬公頃土地，已超出西歐國家盧森堡的總面積，並燒毀1150棟房舍。（譯者：張茗喧/核稿：劉淑琴）1120208