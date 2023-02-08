蕭茲指俄國不會贏得戰爭 稱德國不參與援烏競賽

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（中央社柏林8日綜合外電報導）德國總理蕭茲今天在國會演說中表示，俄羅斯入侵烏克蘭已近一年，莫斯科不會贏得這場戰爭。蕭茲稱烏克蘭的未來在歐洲聯盟，並強調德國不會參與援烏競賽。

法新社報導，蕭茲在國會演說中表示：「（俄羅斯總統）蒲亭將不會實現他的目標，不會在戰場上實現，也不會透過強施的和平協議實現。至少經過一年的戰爭後，這點是肯定的。」

蕭茲（Olaf Scholz）在歐盟領袖峰會前夕說道：「烏克蘭屬於歐洲，它的未來在歐盟手中。這個承諾是真實的。」

他又說，德國2022年已提供烏克蘭120億歐元（約新台幣3874億元）援助，並將在2023年繼續馳援。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）抵英訪問，倫敦當局表示，將代訓烏克蘭戰鬥機飛行員。蕭茲則表示，德國不會參加援烏「競賽」。

蕭茲一再強調德國不會在沒有盟友支持，尤其是美國支持的情況下，單獨提供武器給烏克蘭。

德國在強勁的壓力下，上月同意提供烏克蘭豹2主力戰車，不過，是在美國也同意提供艾布蘭（M1 Abrams）坦克之後。

蕭茲說：「盟邦間的凝聚力是我們最珍貴的資產。」

「另一方面，破壞我們團結的是在戰車、潛艦、戰機等方面彼此超越對方的公開競賽。」

蕭茲指出：「攸關可能利益差異的任何不和諧、猜疑， 只會讓蒲亭和他的文宣漁翁得利。」 （譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120208