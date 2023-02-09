拜登重申不尋求與中國衝突 法新：似欲降低緊張

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）儘管美國官員稱中國偵察氣球入侵領空事件導致局勢緊張，美國總統拜登今天表示，美國「不尋求與中國衝突」。法新社報導說，拜登的言論似乎意在降低緊張局勢。

據報導，拜登接受美國公共電視網（PBS）訪問時說：「我們將與中國全面競爭，但…我們不尋求衝突，到目前為止情況一直如此。」

一個巨大的中國氣球侵入美國領空後，4日在美東外海遭美軍戰機擊落。報導說，拜登的言論似乎是尋求緩和這起戲劇性事件引發的緊張局勢。

拜登被問及這起事件是否對與北京的關係造成重大損害時予以否定。

中國堅稱這個氣球只是進行氣象研究，但美國五角大廈形容是高科技間諜活動。氣球飄浮的高度遠高於大多數飛機，並直接飛越至少一個敏感的美國軍事地點。

拜登昨天國情咨文演說談到中國時，重申與中國競爭而不衝突，願與中國合作以促進美國利益並造福世界，但他也提到中國偵察氣球事件並指出，若中國威脅美國主權，將採取行動保護國家。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1120209