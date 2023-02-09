拜登訪威州 宣布為「被遺忘的美國人」打造經濟

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（中央社威州德佛斯特8日綜合外電報導）美國總統拜登今天在威斯康辛州宣揚重建藍領階級經濟的計畫。他昨天發表慷慨激昂的國情咨文，強化外界對他將宣布拚連任的預期，但他今天說還沒堅定做出決定。

法新社報導，80歲的拜登尚未宣布尋求連任，但鑑於他的年事已高，包括民主黨同志在內等許多人都認為拜登應該放棄2024大選。

拜登今天接受美國公共電視網（PBS）節目「新聞時刻」（NewsHour）訪問，被問及是否將競選連任一事時，說他「還沒做出決定」。

他說：「我還沒做出決定。我想我有意願，但我還沒堅定做出決定。」

但拜登昨晚在國會發表的演說內容，相當於在造勢舞台上的發言，他今天在威州小鎮德佛斯特（DeForest）會見職訓中心勞工學徒，言談間同樣帶有濃厚造勢意味。威州是2020總統大選關鍵搖擺州，拜登在此險勝川普。

拜登對頭戴安全帽、身穿顯眼安全背心的勞工們說：「數十年來，美國的支柱，也就是中產階級，已經被掏空。高薪製造業工作轉移到海外生產，因為比較便宜。」

他說：「現在，我們要扭轉這樣的局面。我們要打造沒有人會被落下的經濟。我的經濟計畫與投資遭遺忘的地方和人們有關。」

這是他明天前往共和黨日益強大的據點佛羅里達州時將重申的內容，這也是他在國會山莊座無虛席的國會議場，對數以百萬計電視觀眾發表國情咨文期間反覆重申的訊息。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1120209