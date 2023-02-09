小馬可仕：菲日軍隊互訪協定尚未展開正式磋商

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（中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電）菲律賓總統小馬可仕昨天說，菲律賓、日本兩國尚未就簽署軍隊互訪協定（VFA）展開正式磋商。兩國若簽署這項協定，日本自衛隊將可像美國和澳洲軍隊一樣在菲律賓領土演習。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天赴日本展開工作訪問，預定12日返菲律賓。

菲律賓新聞社（PNA）報導，小馬可仕啟程赴日本前曾說，此行至關重要，目的是「在充滿挑戰的全球環境下，與區域主要國家建立更緊密的政治聯繫、更強大的國防和安全合作及持久的經濟夥伴關係」。

雖然菲日兩國尚未展開軍隊互訪協定磋商，小馬可仕說，日本長期支持菲國海巡隊，雙方持續合作，下一步合作可能是由日本為菲律賓海巡隊修繕蘇比克灣設施。

另外，他表示，加強與日本合作有助於菲律賓軍隊現代化。

小馬可仕說：「因為我們正在討論區域安全，這是我們的關係的新要素。當然，大家都對同一件事感興趣，即區域安全，我認為合作不是件壞事。」

ABS-CBN新聞網報導，與小馬可仕一同出訪的菲律賓參議院議長朱比瑞（Juan Miguel Zubiri）表示，希望訪日本後，兩國能就軍隊互訪協定展開「探索性討論」。

朱比瑞說，這具有戰略意義。日本是菲律賓的盟友，「由於我們的（南海）水域領土爭端，與盟友加強安全合作將使我們受益」。

馬尼拉與華府2日宣布，美軍新增4處菲國據點建設權限，但未宣布這些據點位於何處。外界預期，菲律賓將更緊密融入美澳日聯盟等區域安全架構，小馬可仕訪日也受矚目。

蘇比克灣面向南海，戰略位置重要，是美軍新增菲律賓據點的可能地點之一。馬尼拉與華府1月下旬舉行菲美戰略對話後敲定，蘇比克灣將是兩國基礎建設合作優先地點。

菲律賓目前僅與美國、澳洲簽署軍隊互訪協定。

菲律賓前代理國防部長佛斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）去年11月說，日本目前僅能以觀察員身分參與在菲國的演習，因此，菲日兩國希望達成軍隊互訪協定，讓日本軍隊能在菲律賓演習。（編輯：張芷瑄）1120209