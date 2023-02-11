美欲排除中國勢力 與密克羅尼西亞簽署合作備忘錄

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國今天表示，美方已與西太平洋島國密克羅尼西亞簽署合作備忘錄（MOU），反映出雙方對美國未來提供密國援助一事上的共同理解。美國急於將密國排除於中國的勢力範圍外。

路透社報導，美國國務院宣布此事，意味著華府現在已與3個關鍵太平洋島國就未來援助事務簽署合作備忘錄。美國正在商談續簽合作協議，讓美國能為了國防目的進入太平洋的一大片區域。

華府表示，美方上月已與馬紹爾群島及帛琉就美國經濟援助的條款達成共識，但美方並未提供條款細節。

密國並未立即回應記者的置評請求。

美國今天的聲明指出，這份最新的合作備忘錄確認了「我們密切且持續的夥伴關係，並反映出我們在密國未來請求美方援助的等級和類型方面達成共同理解」。

聲明指出：「這份合作備忘錄是作為進行中的「自由聯合協定」（Compact of Free Association, COFA）協商一環而簽署，確認了我們對於強大持久夥伴關係的共同理念，將持續裨益兩國和整個太平洋地區。」

美國和盟國正在擔心中國在印度太平洋地區的軍事野心。

依據1980年代首度簽署的自由聯合協定，華府保留協防上述3個太平洋島國的責任，同時提供經濟援助。

馬紹爾群島和密國的自由聯合協定將於2023年到期，帛琉則於2024年到期。雖然3國仍與美國關係密切，批評人士警告說，美方要是未能落實經濟援助，可能會讓3國向中國尋求金援，或增加貿易與觀光往來。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120211