德情報首長：中國加強對德政治情報偵蒐

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（中央社柏林11日綜合外電報導）德國對內情報機構「聯邦憲法保護局」（BfV）局長哈爾登旺今天在報紙刊登的訪談中說，他擔心中國正對德國擴大間諜活動；並說，中國日益專注於偵蒐政治情報。

路透社報導，哈爾登旺（Thomas Haldenwang）在接受「週日世界報」（Welt am Sonntag）訪問時說，「中國正廣泛地擴大偵蒐情報並拓展影響力，對於這些行動會在未來數年間加強，我們必須有所準備」。

他警告，德國在經濟上對中國的依賴，可能會被中國用來施加政治影響力。

他說：「中國執行長期戰略以達成目標，他們的政治領導階層正藉用經濟實力以圖達成政治目標；而他們的經濟實力也是來自與德國及歐洲其他經濟體建立的密切關係。」

在俄烏戰爭暴露德國多年來在能源上依賴俄羅斯的弱點後，德國政府即重新評估與威權國家的經濟關係。

在記者看到的一份戰略文件中，德國經濟部建議對企業與中國打交道實施比較嚴格的規定，比如必須接受定期壓力測試。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120211