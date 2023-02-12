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蒙大拿州疑現不明物暫關領空 軍機調查未見異常

2023/2/12 11:29
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國西部蒙大拿州疑似出現不明高空物體，部分領空今晚暫時關閉，但美軍戰鬥機升空調查後，並未發現空中有任何異常。

法新社報導，美國聯邦航空總署（FAA）在聲明中說，它們「關閉蒙大拿州部分領空以支援國防行動。該領空現已重新開放」。

蒙大拿州聯邦眾議員羅勝戴（Matt Rosendale）推文說：「不明物體可能干擾民航交通，因此必須關閉領空。國防部天亮時會再觀察並讓物體落地。」

美國軍方表示，當局出動一架戰鬥機調查「雷達出現異常反應」一事，但未發現空中有任何異常。

北美航太防衛司令部（NORAD）和北方司令部（Northern Command）發表聲明說，北美防空系統「偵測到雷達出現異常反應，並派戰鬥機升空調查，但未發現任何與雷達訊號相符的物體」。

聲明補充說，當局「將繼續監控相關情況」。

數小時之前，美國一架F-22戰機依加拿大總理命令，在加國領空擊落一個不明物體，是兩天來第2起這類射擊行動。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120212

#蒙大拿州
#美國
#法新社
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