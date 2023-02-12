自由派總統和保守派媒體不合 超級盃賽前專訪飛了

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）白宮表示，美國總統拜登將不會在職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃（Super Bowl）之前，坐下來接受福斯（Fox）的專訪。

紐約時報以及法新社報導，超級盃賽前的總統專訪是美國多年來的慣例。前兩年由美國國家廣播公司（NBC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）負責轉播賽事時，拜登都欣然接受；本屆賽事換福斯公司（Fox Corp）轉播，由於該公司旗下新聞台的主播以立場偏右聞名，讓民主黨籍的拜登十分為難。

根據白宮的說法，拜登原本做出妥協，同意接受福斯旗下規模較小、以非裔為主要收視群的串流媒平台「福斯魂」（Fox Soul）採訪，但福斯公司卻決定取消。

一位不願透露姓名的白宮官員說：「如同我們稍早所說，我們安排了一場超級盃賽前專訪，但被福斯公司取消。」

超級盃是全美最大的體育賽事，去年吸引1億美國球迷觀看，因此無論是哪家電視公司負責轉播，賽前專訪都是美國總統向龐大收視觀眾發表談話的好機會。

然而拜登與福斯之間的關係十分緊繃，拜登還曾與福斯當家白宮線記者杜斯（Peter Doocy）你來我往、針鋒相對。

因此，拜登同意接受由「福斯魂」來執行這項專訪，似乎意在迴避與這個電視台「更嗆辣」的主持人爆發正面衝突。

但專訪最後告吹的「禍首」到底是誰，如今成了羅生門。白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）昨天表示，拜登原本「很期待」接受「福斯魂」專訪，無奈福斯公司改變了心意。

不料，一名福斯員工昨天接著反駁說取消採訪的是白宮。

這名匿名員工表示，「我們福斯團隊為了這次採訪，已從洛杉磯飛到華府，但卻在今晚得知消息說（白宮）不會參與。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120212