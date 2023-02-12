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日經：美眾院中國特別委員會考慮派代表團訪台

2023/2/12 14:19
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）「日經亞洲」報導，美國聯邦眾議院新成立的美中戰略競爭特別委員會正討論派遣代表團前往台灣，以對承受中國越來越大軍事壓力的台灣展現支持。

報導指出，維吉尼亞州共和黨籍聯邦眾議員、美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）成員魏特曼（Rob Wittman）告訴「日經亞洲」（Nikkei Asia），他和委員會其他成員正在探討台灣之行。

魏特曼說：「我們知道這會激怒中國人，但我認為這對我們來說非常重要，因為你必須傳遞我們力挺台灣的訊號。」

魏特曼說，代表團可能會在台灣舉行聽證會，但日程仍有待討論。

美中戰略競爭特別委員會將於本月底開始全面活動，委員會沒有批准法律的權力，但將在國家安全、經濟和人權等一系列領域審查中國共產黨。

國會領袖們也討論了訪台計畫。眾院議長麥卡錫 （Kevin McCarthy）2月1日告訴記者，他尋求追隨前議長裴洛西（Nancy Pelosi）的腳步。裴洛西去年8月曾經訪台。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120212

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