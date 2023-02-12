豪雨洪災剛過 紐國奧克蘭再面對熱帶氣旋襲擊

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（中央社奧克蘭12日綜合外電報導）紐西蘭當局今天敦促最大城市奧克蘭的居民，必須做好準備因應昨夜襲擊澳洲諾福克島（Norfolk Island）的風暴衝擊。

澳洲緊急情況管理當局表示，2級熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）已降為亞熱帶低壓系統，其「最具破壞性的風力」並未經過諾福克島。

嘉布瑞爾的焦點已轉移到諾福克島以南1460公里的紐西蘭，紐國天氣預報員今天開始發布有關風暴影響警示。

上個月，紐西蘭最大城市、人口160萬的奧克蘭（Auckland）遭遇創紀錄大雨，引發洪水，造成4人喪生。

紐西蘭氣象局（MetService）發言人葛瑞菲斯（Georgina Griffith）表示，這次奧克蘭可能會遭遇大雨、強風和暴潮「三連擊」。

她告訴媒體，「如果民眾一直到後天才受到影響，別被愚弄了」，誤以為危險已過。

紐西蘭氣象局表示，風雨「從北而來，開始橫掃紐西蘭全境」，昨夜在北島颳起每小時133公里的陣風。

奧克蘭緊急狀況管理局警告說，今天晚上奧克蘭市可能遭遇強風襲擊，明天開始陣風可達每小時140公里以上。

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隨著嘉布瑞爾逼近，紐西蘭航空公司（Air New Zealand）表示，將取消13日多個長途國際航班，和塔斯曼（Tasman）、太平洋島嶼的航班，以及進出奧克蘭的國內航班。

諾福克島在太平洋上，位於新喀里多尼亞島（New Caledonia）和紐西蘭之間，面積約34平方公里多一點。當局表示，正在清理路面的斷木和殘瓦碎片，並儘快恢復因暴風中斷的供電。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1120212