印度航空展登場 聚焦自主生產國防設備能力

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（中央社記者林行健新德里13日專電）兩年一度的印度航空展今天登場，聚焦展示自主研發或與外國合作研發的技術及設備。其中，印度國產的光輝（Tejas）輕型戰鬥機在展示之列，酬載能力最大350公斤的TAPAS-BH型中高空長程（MALE）無人機則是首次亮相。

另外，情人節即將到來，印度空軍特技小組也在開幕表演中，在空中畫出由箭矢串連的兩個愛心，令觀眾驚嘆。

2023年印度航空展（Aero India 2023）13日至17日在南部大城班加羅爾（Bengaluru）舉行，有80國、逾800家國防設備廠商參展，其中大約700家是印度國內公司。

空中巴士（Airbus）、波音（Boeing）、達梭飛機（Dassault Aviation）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、以色列航太（IAI）等國際大廠，都有參展。

印度總理莫迪（Narendra Modi）自2014年上任後，致力推動「在印度製造」以及國防自主能力。他今天在開幕致詞中說，印度航空展以前只是一個外商向印度販售國防設備的平台，但現已逐漸進化成印度展示自信心的窗口。

他說，印度如今已向全球75國出口國防設備，現今目標是在2024年到2025年間把國防出口額提升到15億至50億美元，承諾將繼續減少繁文縟節、增加投資優惠，吸引更多國際夥伴加入。

另外，美國駐印度大使館代辦瓊斯（Elizabeth Jones）在航空展記者會上說，印度是美國的「首選合作夥伴」，兩國在氣候變遷、抗疫、半導體、太空及供應鏈合作密切，且在聚焦於國防產業的共同生產、共同研發。

印度已有能力生產輕型戰鬥機、航空母艦、多款飛彈，並在北部的北方省（Uttar Pradesh）和南部的坦米爾那都省（Tamil Nadu）各規畫了一條「國防產業走廊」，希望躋身全球主要國防裝備出口國。

「國防部長論壇暨主管圓桌會議」也將伴隨著航空展一起登場，預計會有30國的國防部長65家國防設備廠商的主管參加。莫迪說，國防官員及專家們之間的意見交流，將提升印度航空展的效益。

今年的印度航空展將展示印度無人機及航太技術，包括國產光輝（Tejas）輕型戰鬥機、HTT-40訓練機、輕型多用途直升機（LUH）、輕型多用途直升機（LCH）和先進輕型直升機（ALH）。

印度國防研究暨發展組織（DRDO）將秀出超過300種產品，包括戰機、無人機、飛彈系統、引擎及推進器、空中監控系統、感應器以及戰地通訊器材等，其中TAPAS-BH型中高空長程（MALE）無人機是首次亮相，酬載能力最大350公斤。

在動態方面，印度斯坦航空公司（HAL）在展示旗下直升機、輕型戰鬥機的飛行性能，而明天就是西洋情人節，印度空軍「太陽之芒」（Surya Kiran）特技小組為應景，在空中畫出由箭矢串連的兩個愛心。（編輯：高照芬）1120213