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中國海警船雷射挑釁 菲律賓向中國大使館抗議

2023/2/14 16:10
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（中央社馬尼拉14日綜合外電報導）菲律賓指控中國海警在南海以「軍事級雷射」照射菲國海岸防衛隊船艦，致人員暫時失明後，今天向中國駐馬尼拉大使館提出抗議，要求北京確保其船隻停止「挑釁行為」。

路透社報導，菲律賓海岸防衛隊昨天表示，海防隊一艘船艦本月6日在南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）附近協助執行海軍補給任務時，遭中國海警船以「軍事級雷射光」照射，導致艦上人員暫時失明。

菲律賓外交部發言人達沙（Teresita Daza）今天透過聲明表示：「中國這些挑釁行為，讓人不安和失望。因為不久前的1月初，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）才訪問中國，與中國國家主席習近平同意透過外交和對話處理海上分歧。」

菲律賓外交部指出，中國船隻進行危險操作，近距離接近菲律賓船隻，冒著碰撞並危及船員的危險，還發出「違法無線電挑戰」要求菲國船隻離開區域。

菲律賓外交部表示，已向中國大使館提出抗議。

菲國外交部說，中國海警船的行動威脅菲律賓的主權和安全，菲律賓有權在專屬經濟區（EEZ）從事合法活動。（譯者：鄭詩韻/核稿：張正芊）1120214

#中國
#菲律賓
#菲律賓外交部
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