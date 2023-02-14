瓦格納集團爭議首腦聲勢日壯 傳克宮力阻他參政

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）儘管俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）正努力在烏克蘭戰場上求勝，但越來越多證據顯示，克里姆林宮已開始採取行動，遏制瓦格納創辦人普里格津發揮過多政治影響力。

路透社報導，近幾個月來，現年61歲、有犯罪前科的普里格津（Yevgeny Prigozhin）因在俄烏戰爭中扮演的血腥角色，而登上新聞頭條。他有時還會被西方媒體描繪成現實版的007電影中大惡棍。

剃著光頭、滿口粗言穢語的普里格津，在俄語媒體上也引起轟動。他對於自己受到西方制裁表示榮幸、公然侮辱俄羅斯高階軍官，還試圖利用自身戰功來贏得克宮青睞。他並詳述自己如何招募到數萬名囚犯加入他的私人軍隊。

由於普里格津的知名度暴增，許多人開始揣測他想求官或投入政壇。

不過，現在有越來越多證據顯示，克里姆林宮已開始採取行動，針對這類可能性防微杜漸。克宮不僅下令普里格津停止公開批評俄羅斯國防部，還告知官方媒體停止提到他的名字或瓦格納集團。

此外，普里格津上週證實，他已經喪失從監獄囚犯中募兵的權利。這是他才剛萌發的政治影響力一個重要支柱，這類兵源也幫助瓦格納集團在烏克蘭東部穩定取得小步進展，看似朝向奪下烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）步步接近。

俄羅斯一個囚犯權利組織的負責人羅瑪諾娃（Olga Romanova）表示，俄國國防部已於今年稍早接管從囚犯募兵的工作。俄國國防部尚未證實這點。

與莫斯科當局仍維持密切關係的克宮前顧問馬科夫（Sergei Markov）告訴路透社：「（克宮）政治圈的立場，是不要讓他（普里格津）參政。他們有點怕他，認為他是麻煩人物。」

長期研究克里姆林宮的學者史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）替卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）撰寫的一篇報告中也指出，普里格津雖然看似不會立即失勢，但他與蒲亭政府的關係已開始出現裂痕。

她寫道：「俄羅斯內政掌權者不喜歡他的政治煽動行為或他對官方機關的攻擊，以及他試圖用威脅籌組政黨來抨擊蒲亭的官員，這讓克宮的每個人都相當頭痛。」

根據馬科夫的說法，普里格津已經向克里姆林宮承諾，除非克宮要求，否則他不會發起自己的政治運動，或加入在國會有席次的政黨。

馬科夫表示，克宮傳達給普里格津的訊息則是：「我們會給你軍事資源，但你現在還不要參與政治。」（譯者：施施/核稿：張正芊）1120214