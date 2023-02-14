美國女孩發影片 父親滯銷11年驚悚小說躍銷售冠軍

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（中央社紐約13日綜合外電報導）美國律師李查茲耗時14年追尋創作小說的夢想，但接下來11年銷售量沒有起色。上週他的女兒上傳1段16秒的TikTok影片後，這本書一躍成為亞馬遜連環殺手驚悚小說銷售冠軍。

英國廣播公司（BBC）報導，這段廣為流傳的影片介紹了李查茲（Lloyd Devereux Richards）完成小說「石中少女」（Stone Maidens，暫譯）的漫長過程，獲得超過4000萬次點閱。

TikTok是一個短影音分享平台。讀者可以利用#BookTok標籤分享喜歡的作者和書籍。據「紐約時報」，光是2021年，#BookTok就幫助作者銷售了2000萬本紙本書籍。

一夜成名的消息讓李查茲不知所措。女兒告訴他影片在網路瘋傳後，他在閱讀貼文下方留言時忍不住流下眼淚。

他的女兒也哭了，並感謝粉絲大力支持，「因為有他們（粉絲），你（父親）變成第一名」。

李查茲的女兒透露，爸爸原本連TikTok是什麼都不知道。

她說，父親與妻子住在佛蒙特州首府蒙特佩利爾（Montpelier），完成這部小說讓他心滿意足。這本小說於2012年出版，講述1名聯邦調查局（FBI）法醫人類學家調查專門殺害女性的連環殺手的故事。

這本小說的靈感可能源自李查茲先前的工作。根據他在亞馬遜發布的自傳，他在擔任印第安納州法官高階助理期間累積真實的刑事專長。

作品爆紅後，李查茲在影片中用奶昔乾杯，一邊表示，「最近幾天來…我真的無法理解，我感覺自己非常幸運」。

不過，李查茲並沒有花費太多時間慶祝。根據他的自傳，他已開始著手撰寫小說的續集。（譯者：施施/核稿：何宏儒）1120214