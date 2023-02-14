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烏克蘭抗俄需更多武器 美與北約支持立場不動搖

2023/2/14 23:29
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（中央社布魯塞爾14日綜合外電報導）美國和北大西洋公約組織（NATO）今天誓言，在烏克蘭迫切需要更多軍事援助的情況下，西方的支持態度不會動搖。俄軍在侵烏即將屆滿一週年的現在，發起了新的攻勢。

路透社報導，西方各國國防部長正在比利時布魯塞爾開會，商討對求取更大火力的烏克蘭提供新武器事宜，以及維持現有的砲彈等軍需供應。目前西方援助國的砲彈生產幾乎趕不上戰爭消耗的速度。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在烏克蘭盟國集團召開的會議中說：「烏克蘭迫切請求協助，以應對整場戰事目前的關鍵時刻。」

他說：「克里姆林宮還在期望我們退出戰局，但一年來我們團結如常，這種共同的決心有助於維持烏克蘭在未來數週關鍵期間的氣勢。」

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）對俄羅斯總統蒲亭的侵略行動也發出了相同訊息，他告訴記者：「我們沒看到任何跡象顯示蒲亭準備迎接和平，只看到相反跡象，他準備繼續作戰，發動新攻勢和新攻擊。」

史托騰柏格說：「這已經成為艱困的消耗戰，因而也成為一場後勤戰…談到火砲，我們需要彈藥、零件和維修，我們需要一切後勤以確保能夠維持這些武器系統。」（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120214

#蒲亭
#烏克蘭
#史托騰柏格
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