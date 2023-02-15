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王毅來訪 義國外長：將與歐盟、北約一同保衛台灣

2023/2/15 12:58
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（中央社記者陳攸瑋羅馬15日專電）由於中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅即將到訪，義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）向北京喊話：「義大利將與歐盟和北約一同保衛台灣」。

中國外交部13日宣布，王毅將於14至22日應邀訪問法國、義大利、匈牙利、俄羅斯等國，並出席慕尼黑安全會議。

「蟻報」（Le Formiche）14日報導，義大利外交部長塔加尼確認王毅將於本週訪問義大利後，隨即向中國發出了明確的訊息，他表示：「義大利將與歐盟和北約一同保衛台灣，印太地區必須維持現狀，俄羅斯對烏克蘭所做的事情絕不能在其他地方發生」。

去年12月美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）訪問羅馬，義、美雙邊關係有了新焦點，台灣議題首度正式浮上檯面。雪蔓在羅馬與義大利外交部長塔加尼會晤時，針對台灣議題時共同強調「反對台海現狀遭單方面改變」。

義大利外交部次長特里波迪（Maria Tripodi）11日接受蟻報採訪時說，現在全球政治議程中不斷的討論著中國。她進一步說：「中國在台灣周邊海域和空域進行演習，導致台海緊張情勢升溫。此外，中國在太平洋地區不斷增加投資，企圖滲透歐洲和非洲港口，這一切都引起鄰國的擔憂」。

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「蟻報」13日分析，此次王毅出訪羅馬主要目的可能有兩大項，第一，為義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）可能的北京之行做準備，這是習近平去年11月在印尼峇里島舉辦的20國集團（G20）領袖峰會時的邀訪。

第二，說服梅洛尼政府與中國續簽一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU），備忘錄將於2024年3月到期，然而在2023年底前如果兩方不採取任何動作，備忘錄就會自動延續。（編輯：高照芬）1120215

#王毅
#塔加尼
#義大利
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