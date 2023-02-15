俄烏戰爭將滿1年 美軍事首長：俄行動、戰略皆敗

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（中央社布魯塞爾14日綜合外電報導）俄烏戰爭將屆滿一年，美軍參謀首長聯席會議主席密利說，俄國在策略、行動和戰術上都輸了，正為此付出龐大代價；美國國防部長奧斯汀預期，烏克蘭將在春季反攻。

法新社報導，支持烏克蘭的盟國今天在北大西洋公約組織（NATO）布魯塞爾總部舉行的一場會議中，承諾持續供應大量彈藥和武器給烏克蘭前線使用。與此同時，俄羅斯正猛攻烏克蘭東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut）。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在獲得西方國家承諾提供戰車、防空系統和精確飛彈後，持續要求這些國家加碼供應戰機。

但盟國仍把重點放在確保烏軍擁有在戰場上所需的彈藥、裝甲車和防空系統，以抵抗俄方的新一波攻勢。

密利（Mark Milley）會後說：「俄羅斯已經輸了，他們在策略、行動和戰術上都輸了，且正為此在戰場上付出龐大代價。」

他還說：「國際社會將持續以烏克蘭所需的裝備和武力提供支援。」

以美國為首的西方國家已提供數十億美元的武器供烏克蘭對抗俄羅斯。俄烏戰爭即將於2月24日屆滿一年，北約表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）似乎正在烏克蘭東部展開更廣泛的新一波攻勢。

奧斯汀（Lloyd Austin）說：「我們看到俄羅斯加派了一些新部隊到戰場上。其中許多軍人訓練不足、缺乏裝備，所以他們的傷亡率真的很高。」

奧斯汀說，烏克蘭正試圖扭轉戰局以提振士氣，他預期烏軍將在春季發動反攻。

巴赫姆特是俄軍的主要攻擊目標之一。法新社採訪團隊在現場聽到，猛烈砲火不斷朝巴赫姆特附近的俄軍防線發射。

澤倫斯基在晚間演說中表示，前線戰情「仍極為艱困」，尤其是在烏東，「真的是一場為了烏克蘭寸土不讓的戰鬥」。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1120215