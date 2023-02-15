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日本擬在南北新設4座大型彈藥庫 存放長程飛彈

2023/2/15 14:17
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（中央社東京15日綜合外電報導）日本政府防衛省為強化因應發生事態的續戰能力，預定2023年度著手在南邊的大分縣及北部的青森縣，總計新設4座大型彈藥庫，用來存放作為「反擊能力」的長程飛彈。

日本讀賣新聞報導，不只一名日本政府相關人士透露上述訊息。這4座大型彈藥庫預計設在陸上自衛隊大分分屯地（大分縣大分市），以及海上自衛隊大湊地方總監部（青森縣陸奧市）。

防衛省還計劃另新設6座大型彈藥庫，同樣將於2023年度朝在陸上自衛隊及海上自衛隊設施設置展開調查。

這些自衛隊設施被定位為自衛隊機動部署據點，一旦發生事態時，也將成為將飛彈運送到前線的據點。日本政府在新年度預算案中編列約58億日圓（約新台幣13億2921萬元）相關經費，推動優先設置。

日本政府計劃在2035年前於全境設置約130座大型彈藥庫，2023年度將是首波。

目前計劃存放在大型彈藥庫內的飛彈，是能從對方射程外發射的長程飛彈，包括最快2026年度開始部署的陸上自衛隊「12式陸基反艦飛彈增程改良型」，及離島防衛用的高速滑翔彈等，也被假想用來存放預定向美國採購的戰斧巡弋飛彈。

另一方面，防衛省也將增加一般彈藥數量，目前正透過在西南地區離島等地設置彈藥庫等作為，分散彈藥存放。日本全境現有約1400處彈藥庫，但都集中在北海道。

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因此，防衛省計劃在2023年度內，在陸上自衛隊瀨戶內分屯地（鹿兒島縣瀨戶內町）、保良訓練場（沖繩縣宮古島市）著手新設彈藥庫，並在海上自衛隊橫須賀地方總監部（神奈川縣橫須賀市）及舞鶴地方總監部（京都府舞鶴市）等地設置相關設施。

俄羅斯侵略烏克蘭凸顯續戰能力的重要性，日本政府2022年12月通過的國家安全保障戰略中，明確記載「以確保彈藥作為最優先課題」的努力方針。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120215

#日本
#陸上自衛隊
#防衛省
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