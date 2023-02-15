印度料成全球第一人口大國 普查困難無從得知實際人數

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（中央社新德里15日綜合外電報導）人口逾14億的印度預計兩個月後成為全世界人口最多的國家，但至少一年，甚至是未來更長的時間內，印度將無法明確知道國內實際人口，因為他們無法統計。

印度原訂於2021年進行10年1次的人口普查，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延後進行，如今又因技術與後勤障礙而陷入困境，而且目前沒有這項龐大的人口普查會在短期內展開的跡象。

人口普查項目包括就業、住房、識字率、移民型態、嬰兒死亡率等，專家表示，這些數據延後更新，影響印度這個亞洲大型經濟體在社會、經濟面上的規劃和政策制訂。

另外兩名分別來自印度內政部及內政部戶政署（Registrar General of India）的官員表示，延誤主要是因為政府決定微調人口普查程序，並在科技的協助下確保過程能萬無一失。

內政部官員表示，透過手機應用程式（App）來蒐集人口普查數據的軟體，必須與名為「阿達爾」（Aadhaar）的國民身分證等現有身份資料庫同步，這需要時間。

負責人口普查的印度內政部戶政署，沒有依請求做出回應。

印度主要反對黨「國大黨」（Congress Party）與批評總理莫迪（Narendra Modi）的人都表示，政府延後人口普查，是為了在2024年大選前，隱匿失業等政治敏感問題的數據。

印度執政黨「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party）的全國發言人阿加渥（Gopal Krishna Agarwal）否認這樣的說法。

阿加渥說：「我想知道他們這麼說的依據是什麼？我們在這9年中，哪個社會參數比他們（指曾執政多年的國大黨）做65年的表現要差？」（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1120215