美國密州大學槍擊案 2名中國學生中彈受傷

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（中央社台北16日電）美國密西根州立大學13日發生隨機槍擊案，造成3死5傷。中國駐芝加哥總領事館今天表示，經與警方查證，有兩名中國留學生在事件中中槍受傷，在醫院接受手術後已脫離險境。

密西根州立大學（Michigan State University, MSU）是中國學生赴美留學的熱門學校之一。公開資料顯示，密州大學的中國學生比例在疫情前達10%。

據中國駐芝加哥總領事館官網16日發布，總領館發言人表示，發生在密西根州立大學的嚴重槍擊事件令人震驚，中國駐芝加哥總領館對兇犯濫殺無辜的殘忍犯罪行徑表示強烈憤慨和嚴厲譴責。

發言人說，經與當地警方核實，槍擊事件遇難人員中無中國留學生，有兩名中國留學生在事件中不幸中槍受傷，在醫院接受手術治療後已脫離生命危險，醫院正進一步評估下步治療方案。

發言人表示，總領館已與受傷中國留學生家屬取得聯繫，向家屬表示慰問，並為家屬來美提供必要協助。總領館與校方保持密切聯繫，推動其協助做好家屬來美相關保障事宜。

發言人還敦促美有關方面採取切實有效措施，保障在美正常旅居工作生活的包括留學生在內的廣大中國公民的安全和合法權益。

中國駐芝加哥總領館今天稍早發布安全提醒通知，表示近期美國多地接連發生槍擊事件，造成包括中國公民在內的嚴重人員傷亡，提醒領區中國公民密切關注當地安全形勢，提高安全意識，加強安全防範，確保自身安全。

據路透社報導，43歲的槍手麥克瑞（Anthony Dwayne McRae）13日晚間在密州大學校園內開槍行凶，殺害3名學生，並造成另外5名學生受傷，隨後飲彈自盡。

警方表示，槍手有精神病史；密州大學校警表示，據悉，麥克瑞與這所大學沒有關聯，和所有受害人也都互不相識。（編輯：楊昇儒）1120216