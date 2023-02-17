YouTube執行長沃潔斯基將卸任 專注家庭與健康

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（中央社加州聖布魯諾16日綜合外電報導）谷歌（Google）旗下影音平台YouTube執行長沃潔斯基今天表示，她將卸下執行長職務，之後將專注在「家庭、健康與個人計畫」上，並計劃接下Alphabet的顧問角色。

路透社報導，現年54歲的沃潔斯基（Susan Wojcicki）是Google最早的員工之一，而且近25年前，Google就是在她家車庫誕生。Alphabet是Google的母公司。

作為科技界最知名的其中一名女性，沃潔斯基曾在Google擔任資深副總，負責廣告產品業務；2014年成為YouTube執行長。

如今執行長職位將由她的副手莫漢（Neal Mohan）接任。

莫漢畢業於史丹佛大學（Stanford University），2008年加入Google，現為YouTube首席產品長，專注於打造YouTube Shorts和YouTube Music。

在執行長換人的消息公布之際，YouTube廣告營收已連續兩季下滑。

目前YouTube正在激烈爭奪觀看時數，對手包括TikTok和臉書（Facebook）的Reels等短影音服務，以及Netflix等串流服務。（譯者：楊昭彥）1120217