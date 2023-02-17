加州半月灣7死槍案 凶嫌出庭拒認罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）報導指出，遭控日前在美國加州蘑菇農場開槍殺害7人、並導致多人受傷的中國籍男子今天出庭時做出無罪抗辯。

法新社報導，66歲的趙春利（Zhao Chunli，音譯）遭控1月23日在加州半月灣（Half Moon Bay）2處地點殺害農工同僚，檢方認為這起事件出於職場糾紛。

這起槍擊案發生不到48小時前，加州南部蒙特瑞公園市（Monterey Park）一間舞廳除夕夜才發生11死槍案，槍手為72歲的越南裔男子陳有瑾（Huu Can Tran，音譯）。

陳有瑾在前往第2家舞廳準備行凶前，手上的槍遭舞廳第3代老闆奪下，隔天在警方追緝逼近時，於車內自戕身亡。

在美國生活超過10年的中國籍男子趙春利今天在紅木城（Redwood City）法庭上透過通譯，拒絕對7項謀殺指控、1項謀殺未遂指控，以及1項在特殊情況下謀殺多人的指控認罪。

農場命案死者多為中國籍，另有2人為墨西哥籍。

趙春利和妻子是居住在第一處攻擊地點的農工之一。

聖荷西傳信報（San Jose Mercury）報導，法官命令趙春利5月3日再度出庭應訊。

趙春利落網數日後曾告訴一名前往監獄探視他的記者，稱他犯下殺人案，且自認罹患精神疾病。

趙春利對國家廣播公司（NBC）灣區記者賈奈兒．王（Janelle Wang）說，他多年來忍受霸凌和超時工作，但他的投訴從未獲得解決。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1120217