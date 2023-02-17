更多編輯台推薦新聞：
Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例
科技

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世
娛樂

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

加州半月灣7死槍案 凶嫌出庭拒認罪

2023/2/17 18:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）報導指出，遭控日前在美國加州蘑菇農場開槍殺害7人、並導致多人受傷的中國籍男子今天出庭時做出無罪抗辯。

法新社報導，66歲的趙春利（Zhao Chunli，音譯）遭控1月23日在加州半月灣（Half Moon Bay）2處地點殺害農工同僚，檢方認為這起事件出於職場糾紛。

這起槍擊案發生不到48小時前，加州南部蒙特瑞公園市（Monterey Park）一間舞廳除夕夜才發生11死槍案，槍手為72歲的越南裔男子陳有瑾（Huu Can Tran，音譯）。

陳有瑾在前往第2家舞廳準備行凶前，手上的槍遭舞廳第3代老闆奪下，隔天在警方追緝逼近時，於車內自戕身亡。

在美國生活超過10年的中國籍男子趙春利今天在紅木城（Redwood City）法庭上透過通譯，拒絕對7項謀殺指控、1項謀殺未遂指控，以及1項在特殊情況下謀殺多人的指控認罪。

農場命案死者多為中國籍，另有2人為墨西哥籍。

趙春利和妻子是居住在第一處攻擊地點的農工之一。

聖荷西傳信報（San Jose Mercury）報導，法官命令趙春利5月3日再度出庭應訊。

趙春利落網數日後曾告訴一名前往監獄探視他的記者，稱他犯下殺人案，且自認罹患精神疾病。

趙春利對國家廣播公司（NBC）灣區記者賈奈兒．王（Janelle Wang）說，他多年來忍受霸凌和超時工作，但他的投訴從未獲得解決。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1120217

#趙春利
#陳有瑾
#加州
趙春利
美國仇恨犯罪與濫射頻繁 亞裔越來越想擁槍自重加州半月灣槍擊案 中國使館稱5個中國公民遇害
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族