巴西反猶太主義升溫 學者促政府警惕

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（中央社記者唐雅陵聖保羅17日專電）巴西一名17歲青少年日前因戴納粹標誌臂章向兩所學校投擲自製炸彈後被捕，再次引發巴西社會憂心反猶太主義現象加劇。

美國洛杉磯猶太人組織西蒙魏森索中心（Simon Wiesenthal Center）拉丁美洲事務主任格爾布隆（Ariel Gelblung）認為，這一事件反映出前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）執政期間巴西新納粹意識形態升高的情況；就像美國前總統川普執政期間，美國也發生類似事情，極右翼成員認為有權表達和說任何話。

格爾布隆指出，這個議題須公開討論，以瓦解暴力反猶太主義的蔓延。儘管巴西當局逮捕襲擊者，且該事件沒有造成傷亡或重大損害，但這起事件本身就足以令人擔憂，值得警惕。

格爾布隆認為，波索納洛與反猶太主義之間不一定有直接關聯，但他任內的所作所為已經為危險的極右翼提供成長空間。

例如波索納洛接待並接近德國極右翼替代黨（AfD）領袖之一、眾議員史多奇（Beatrix von Storch），她的祖父克羅希克（Johann Ludwig Schwerin von Krosig）曾擔任希特勒獨裁政府財政部長一職逾12年。

儘管擔心巴西反猶太主義現象加劇，格爾布隆表示，巴西近年來已取得一些進展，例如作為觀察員加入國際大屠殺紀念聯盟（IHRA），還有聯邦最高法院對否認納粹大屠殺言論做出重要裁決。

根據「波索納洛政府期間反猶太主義報告」進行的調查，2020年6月至2022年7月期間，巴西發生104起反猶太主義事件，平均每周發生1起。

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研究人員指出，巴西反猶太主義與政府成員做出崇尚納粹法西斯主義的舉動同時加劇。例如2020年，波索納洛和他的助理在一場網路直播節目中說：「在公共場合喝牛奶是新納粹分子的象徵，因為只有雅利安人種才能在成年後耐受乳糖。所以他們喝牛奶，並為此感到驕傲。」

還有波索納洛支持者最近在聖卡塔里納州（Santa Catarina）一場支持軍事干預國家的示威活動中唱巴西國歌時行納粹禮，檢察官辦公室正在調查這起事件。（編輯：周永捷）1120218