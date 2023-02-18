見習近平談貿易與俄烏 巴西總統魯拉3月底訪中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴西利亞17日綜合外電報導）巴西官方消息人士告訴路透社，新任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）將前往最大貿易夥伴中國訪問，3月28日將與中國國家主席習近平會面。

魯拉先前在2003年到2010年執政時曾兩度訪問中國，這次則是新任期的首度訪中行，預計將待在北京4天，就貿易、投資與俄烏戰爭舉行會談。

路透社指出，左翼的魯拉上週曾赴白宮會見美國總統拜登，在美中兩大強權衝突擴大時，魯拉肩負巴西要取得與兩大主要貿易與投資夥伴間關係平衡的艱難任務。

魯拉先前捍衛巴西對俄烏戰爭持平的立場，這次也說將與習近平討論這場衝突，推動他提議讓其他國家透過外交斡旋讓俄烏透過談判達成和平的構想。

他上週在德國總理蕭茲（Olaf Scholz）來訪首都巴西利亞時說：「我覺得我們的中國朋友扮演很重要的角色…我想與習近平主席談這點。中國該出面了。」

魯拉訪問北京期間還將指派金磚五國（BRICS）銀行的新總裁。金磚五國是由主要新興國家巴西、俄羅斯、印度、中國與南非組成，魯拉內閣提議由前巴西總統羅賽芙（Dilma Rousseff）出任。

羅賽芙2016年曾遭彈劾。根據路透社訪問的消息人士，她的提名已獲得其他金磚五國成員國接受。

中國在2009年成為巴西最大的貿易夥伴，魯拉也在當年前往中國，是當時他任內第2度訪中。

中巴經濟往來於2004年開始茁壯，當時魯拉帶著大型代表團首訪中國，成員包括450名巴西企業代表。

根據巴西政府數據，2022年中國自巴西進口商品總值為894億美元，主要是大豆與鐵礦，讓巴西對中國貿易順差來到287億美元。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1120218