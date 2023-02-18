王毅：中方將發布政治解決烏克蘭危機的中國立場

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（中央社記者呂佳蓉北京18日電）俄烏戰爭將屆滿一週年，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅今天在德國慕尼黑安全會議上宣布，中方將發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」。

路透社此前報導，義大利外交部長塔加尼16日與王毅會面後表示，王毅告訴他，中國國家主席習近平將於24日俄羅斯入侵烏克蘭一週年發表「和平演說」。

據中國外交部網站發布，當地時間18日，王毅在德國出席慕尼黑安全會議，發表主題為「建設一個更加安全的世界」，並宣布中方將發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，聲稱中國將繼續站在和平與對話的一邊。

他又指，中方還將發布「全球安全倡議概念文件」，為當今安全困境提出更可行的舉措。

王毅在主題演說中稱，人類與COVID-19病毒長達3年的抗爭，揭示了一個樸素的真理，那就是習近平多次強調的，「我們都是地球村成員，同屬一個命運共同體。人類社會絕不能重走陣營對立、分裂對抗的老路，絕不能陷入零和博弈、戰爭衝突的陷阱。」

他說，為了世界更安全，「我們都要堅持尊重各國主權和領土完整，都要堅持通過對話協商和平解決爭端，都要回歸聯合國憲章宗旨和原則，都要重視發展的關鍵作用」。

王毅又表示，中國堅持走和平發展道路，是從歷史、現實和未來的深刻思考中作出的戰略抉擇。中國將堅定地團結更多國家一道走和平發展道路。（編輯：楊昇儒）1120218