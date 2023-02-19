中國恢復日韓短期簽證 航班復飛慢僅疫情前1成

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（中央社記者吳柏緯上海19日電）中國近日重新核發日韓民眾赴中短期簽證，強調是「對等措施」。雖然簽證得到初步解決，然而中國往來日韓的航班仍恢復緩慢，據報導，目前航班數僅疫情前的1成，票價則貴3成。

中國駐日本大使館於1月29日宣布恢復審發日本公民赴中普通簽證，隨後中國駐韓國使領館宣布自2月18日起，恢復簽發韓國公民赴中國訪問、商務、過境等短期簽證。中國與日韓兩國因入境防疫措施引發的外交風波漸趨緩和。

據第一財經報導，雖然簽證問題得到初步解決，然而中國往來日韓的航班恢復速度緩慢，不及中國與其他主要國家航班。

報導引述統計數字，目前中國赴日韓的航班量僅恢復到疫情前的1成左右，因為航班數量遠遠少於疫情前，因此近期中國赴日韓的平均機票價格水漲船高，相較於疫情爆發前的2019年同一時期，票價高出約3成。

目前中國每週飛往韓國與日本的航班數均為60多班。

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報導分析，日韓航班量的恢復緩慢的原因之一，是兩國目仍對從中國入境的旅客採取管制措施有關，包含行前查驗核酸報告、落地檢測。此外，目前中國直飛日本的航班僅能降落在東京成田與羽田、大阪關西、名古屋中部等4座機場。

相比之下，中國前往其他城市的國際航班量正迅速恢復。據中國旅遊資訊平台攜程統計，截至2月，中國出境復飛的航線已超過48條，復飛航班量前10名均為亞洲地區的城市，分別為曼谷、香港、馬尼拉、吉隆玻、河內、金邊、台北、澳門、高雄、清邁。（編輯：張淑伶）1120219