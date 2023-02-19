廣島G7峰會 日本擬邀印澳總理與會

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）今天報導，距離廣島G7峰會還剩3個月，主辦國日本正討論邀請哪些非成員國與會。截至目前為止，已知正以邀請印度及澳洲總理為方向進行協調。

日本政府內部甚至有人提議呼籲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與會，預料未來也將進行調整。

七大工業國集團（G7）峰會預計5月19日在廣島開幕，身為主辦國的日本政府針對議事日程協調與會場維安等事項，正加速相關準備工作。

廣島G7峰會上將觸及包括烏克蘭情勢、核裁軍與禁止核擴散、食物問題及氣候變遷等全球性課題，日本政府也希望能跟非G7成員國一同討論，因此持續討論要邀請哪些國家與會。

日本政府相關人士透露，考量到同為日美澳印「四方安全對話」（Quad）成員，且共享民主及法治等價值觀，所以正朝邀請印度總理莫迪（Narendra Modi）及澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與會為方向進行協調。

另外，日本政府有意強化與新興國家及發展中國家間合作，正檢討是否邀請相關地區的機構代表人等與會。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120219