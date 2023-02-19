日退役空將示警 台海局勢可能是俄烏戰爭翻版

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日本航空自衛隊退役將領小野田治18日應日本李登輝之友會的邀請在東京演講時指出，台海局勢可能是俄烏戰爭的翻版，日本有必要記取教訓，思考所面臨的問題。中央社記者楊明珠東京攝 112年2月19日

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（中央社記者楊明珠東京19日專電）日本智庫「日本安全保障戰略研究所」首席研究員、航空自衛隊退役將領小野田治昨天指出，台海局勢很可能是俄烏戰爭的翻版，日本有必要從中記取教訓，思考所面臨的問題。

小野田接受日本李登輝之友會之邀在東京演講「台灣有事與日本的安全保障」時，首先談及俄羅斯去年2月以來對烏克蘭的侵略，分析這場戰爭的原因。

他以歷史的沈痾觀點指出這場戰爭可看出兩個癥結點。首先「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap），這是美國政治學者創造的術語，用來描述當新興強國的崛起威脅到現有強國的國際霸主地位時，雙方爆發戰爭衝突的可能性變大。

他說，對俄羅斯而言，北大西洋公約組織（NATO）漸漸往東移動，對俄羅斯的安保造成威脅，因此俄羅斯與北約擴軍，進行軍備競賽，烏克蘭就成了戰場。

另一個癥結點是「安全保障的兩刀論法」，看到鄰國漸漸擴軍，自己國家倍感威脅也開始擴軍，雖然都說目的是為了和平、安保，但形成軍備競賽。

他指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）聲稱是為了停止在烏克蘭東部多年來的衝突才發動「特別軍事行動」。這項作戰並未受到國際社會認同。若是類推，中國對台灣的立場類似俄羅斯對烏克蘭的立場；中國國家主席習近平的角色就如同蒲亭的角色。

他表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）去年9月在聯合國安理會演說時言及「如果俄羅斯收手，就能終結戰爭；如果烏克蘭收手，烏克蘭就將被滅亡」。如果類推，中國與台灣的情況類似。

他表示，習近平2022年在中共20大打破慣例，第3度擔任中共總書記，因他已解除任總書記年齡限制，可能2027年第4度續任；蒲亭現年70歲可能當總統當到80歲。他說這是「危機的10年」，未來10年，北約的小國都要增加國防費為因應戰爭作準備。

談到俄烏戰爭對台灣局勢的影響，小野田指出，對美國而言是「兩面作戰」，因為歐洲的北約與俄羅斯對立、印度太平洋地區美中對立。中俄關係緊密化使得國際社會對俄羅斯的經濟制裁獲得緩和，供應鏈得以補強。

此外，俄烏戰爭擴大了中國試圖改變現狀的挑戰，對台灣的軍事壓力增大、對台灣民眾的威嚇升高。美國面臨「兩面作戰」的情況下能力有限，因此日本扮演的角色擴大。

去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時，共軍在台灣周邊實彈演習。對此，小野田指出，演習雖然頗具挑釁性，但也是經過縝密計算並控制在不至於發生突發事故的程度，目的在於製造台灣的恐懼並給美國警告。

他認為，中國以這項演習為始，正在製造「新常態」，包括放棄台海中線原有互不干擾的功能、否認台海中線的存在，也否認台海是國際海域，並擴大軍演的海域，將來中國很可能頻繁軍演。

中國不承認日本主張的專屬經濟區（EEZ）範圍，去年8月初中國實彈軍演首次將飛彈射入日本的專屬經濟區。結果，日本僅由外務省的事務次官森健良打電話向當時的駐日中國大使孔鉉佑表達抗議。

小野田表示，如果是北韓發射彈道飛彈，日本自衛隊會出動神盾艦等，有所動作；但對於中國把飛彈射至日本專屬經濟區，自衛隊竟未採取行動。

他說，共軍在台灣周邊演習的同時，共軍的無人偵察機首度現蹤沖繩的宮古島附近海域，這被視為演習的一部分。共機擾台的模式在去年8月之後無太大改變，但無人偵察機增加的情形值得注意。

小野田在演講時介紹2020年底日本通過新版國家安全戰略等國防3文件的概況，包括日本將大幅增加國防費。

他說，2013年版安保戰略重視的第一、二順位是日本國家能力的強化、日美同盟的強化。2022年版則是積極創造國際環境、國防能力的強化。2016年時任首相的安倍晉三提出「自由開放的印度太平洋戰略」（FOIP）後，日本漸漸重視積極創造國際環境。

他指出，日本應記取俄烏戰爭的教訓思考正面臨的課題，這包括國民保衛國家的意志、國防教育等的體制是否完備。也應確保情報的優越性，這包括太空的利用、網路防衛、情報的保全、對認知戰的因應等。確保國防裝備、彈藥以及抑止核武擴散等也是課題。

小野田注意到中國聲稱的「核心利益」有台灣議題、一中議題、藏獨議題、東土耳其斯坦獨立運動議題、南海議題、釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）議題等。

他指出，中國企圖統一台灣的戰略包括：統一戰線工作（情報操作、懷柔、脅迫，以擴大親中勢力）；透過國際上的孤立化或施以軍事壓力阻止台獨；反對或牽制國際社會介入台灣議題；為武力犯台做軍事準備。

演講會後，小野田接受中央社等媒體採訪。對於中國日前禮遇造訪的國民黨副主席夏立言，並釋出重啟農漁產品進口一事，他表示，這和馬英九政府時代一樣，中國可能覺得這樣做最有利 ，而國民黨為了奪回政權，當然也希望推出受歡迎的政策。中國拒絕與民進黨接觸，國民黨就成了中國拉攏的目標，藉此可向台灣民眾喊話。（編輯：馮昭）1120219