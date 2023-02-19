韓日外長在慕尼黑會談 討論二戰勞工索賠解法

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（中央社慕尼黑19日綜合外電報導）韓國外交部長官朴振和日本外務大臣林芳正18日藉共同出席慕尼黑安全會議之機舉行會談，就二戰時期被日強徵勞工受害者賠償問題的解法等進行討論。

韓聯社報導，會談從下午7時10分起開始，持續了35分鐘。被判處提供賠償的三菱重工和日本制鐵（原新日鐵住金）是否參與賠償基金集資和日方有誠意的道歉，成為會談核心爭議焦點。

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韓日副外長本月13日在美國華盛頓舉行了2個半小時的會談，但對上述問題仍存在分歧。朴振在會談後接受記者採訪時表示，韓方已就相關爭議言無不盡，並敦促日方作出政治決斷拿出誠意。

在會談前，朴振也曾表示，這是和林芳正的第五次會談，其間雙方坦誠交流了很多意見，韓方將敦促日方拿出誠意。日本雖也需考慮內部政治環境，將作出何種政治決定不得而知，但韓方有義務告知日方為了直面歷史、走向未來，何為真正站在受害者角度思考的方向。韓方也一直如此與日方溝通。（譯者：陳政一）1120219