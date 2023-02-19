死去病患心臟植入物回收再用 羅馬尼亞醫師被捕

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（中央社布加勒斯特18日綜合外電報導）羅馬尼亞檢察官說，境內的1個醫療網絡正在接受調查，他們被控從死去病患身上取出心臟植入物後，再給其他病患使用。

法新社報導，根據檢察官的聲明，其中1名醫師今天晚上遭到拘留30天。

布加勒斯特法庭下令預防性拘留心臟科醫師特斯洛亞努（Dan Tesloianu），他在東部都市雅西 （Iasi）一家醫院工作，罪名是濫用職權和賄賂。

檢察官指出，特斯洛亞努從2017年至2022年植入238個「來源不明」的醫療設備，有時是從死去病患身上取得，非法重複使用，使其他病患的生命受到威脅。

特斯洛亞努涉嫌監管1個網絡，其中包括至少其他4名醫師，他們在未經病人或家屬事先同意下，為特斯洛亞努提供這些設備。

今天發布的聲明中說：「大部分植入心臟設備的外科手術都是沒有必要，是由虛假診斷或由誘發特定症狀的藥物所引發。」

羅馬尼亞警方昨天宣布在3個郡進行24次搜查，以調查醫務人員涉嫌「違反程序進行外科手術和非法使用心臟植入物」一案；共有9人遭到傳訊。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120219