巴西東南沿海地區暴雨成災 至少19人喪命

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（中央社聖保羅19日綜合外電報導）巴西當局今天表示，聖保羅州（Sao Paulo）東南沿海地區週末降下暴雨，引發洪患與山崩，造成至少19人喪生。

電視和社群媒體畫面顯示，洪水淹沒了聖保羅州聖塞瓦斯蒂安鎮（San Sebastiao）整個街區、泥水沖走山坡小屋的斷壁殘垣、倒塌的樹木壓毀汽車，高速公路則泡在水中。

州政府在聲明中表示，州內有19人喪命、566人流離失所。與此同時，救難人員正忙著協助災民。

當局並未公布有多少人失蹤。

聖保羅州州長福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）宣布沿岸地區5個城鎮進入緊急狀態。

市政官員表示，聖塞瓦斯蒂安鎮是災情最慘重的地方之一，24小時降雨量達創紀錄的600豪米。

市長奧古斯托（Felipe Augusto）說：「我們還未評估災損規模，目前正在努力援助受害者。」

氣候變遷引發的極端天氣事件，正為巴西帶來嚴重衝擊，例如里約熱內盧州山城貝德羅保利斯（Petrópolis）去年降下滂沱大雨，奪走了230多條人命。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120220