更多編輯台推薦新聞：
專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望
文化

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望

烏克蘭美髮師斜槓護國 夜晚變身「無人機獵人」捍衛天空
國際

烏克蘭美髮師斜槓護國 夜晚變身「無人機獵人」捍衛天空

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
口罩解禁》青少年易有容貌焦慮症 學校、家長協助心理建設很重要
首頁 / 國際

巴西東南沿海地區暴雨成災 至少19人喪命

2023/2/20 10:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社聖保羅19日綜合外電報導）巴西當局今天表示，聖保羅州（Sao Paulo）東南沿海地區週末降下暴雨，引發洪患與山崩，造成至少19人喪生。

電視和社群媒體畫面顯示，洪水淹沒了聖保羅州聖塞瓦斯蒂安鎮（San Sebastiao）整個街區、泥水沖走山坡小屋的斷壁殘垣、倒塌的樹木壓毀汽車，高速公路則泡在水中。

州政府在聲明中表示，州內有19人喪命、566人流離失所。與此同時，救難人員正忙著協助災民。

當局並未公布有多少人失蹤。

聖保羅州州長福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）宣布沿岸地區5個城鎮進入緊急狀態。

市政官員表示，聖塞瓦斯蒂安鎮是災情最慘重的地方之一，24小時降雨量達創紀錄的600豪米。

市長奧古斯托（Felipe Augusto）說：「我們還未評估災損規模，目前正在努力援助受害者。」

氣候變遷引發的極端天氣事件，正為巴西帶來嚴重衝擊，例如里約熱內盧州山城貝德羅保利斯（Petrópolis）去年降下滂沱大雨，奪走了230多條人命。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120220

#福瑞塔斯
#聖保羅州
#巴西
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族