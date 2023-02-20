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昆斯價值百萬氣球狗雕塑 佛州展出意外摔成碎片

2023/2/20 13:41
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（中央社邁阿密19日綜合外電報導）美國佛州邁阿密一家藝廊舉辦貴賓預展期間，一名前來參觀的收藏者意外打碎了藝術家昆斯價值4萬2000美元（約新台幣128萬元）的藍色小型玻璃雕塑作品「氣球狗」。

這件閃閃發亮的藍色玻璃雕塑，是美國當代藝術大師昆斯（Jeff Koons）著名的「氣球狗」（balloon dog）系列作品之一。

法新社報導，事情發生在邁阿密溫伍德藝廊（Art Wynwood）舉辦的一場VIP預展。有些收藏家以為，這是一種行為藝術或設計好的噱頭。

這件雕塑品當時單獨豎立在印有昆斯姓氏的壓克力底座上。

藝術家甘森（Stephen Gamson）告訴福斯新聞（Fox News）邁阿密地方台說：「我看到一名女子在那裡輕敲（這座雕塑品），然後東西就倒了下來，碎成無數碎片。」

甘森告訴記者，他認為女子輕敲這件作品，是想確認它是不是真的氣球。

一名旁觀者拍下藝廊員工正在清掃玻璃碎片的影片，影片中可聽到有人說，「我不敢相信有人把它弄倒了」。

贊助昆斯作品的貝爾─艾爾美術（Bel-Air Fine Art）的藝術顧問卡魯克（Benedicte Caluch）告訴「邁阿密前鋒報」（Miami Herald）說，那名女子並非故意打破這件作品，而保險將賠償這筆損失。

事發當時並不在場的昆斯是一名畫家和雕塑家，他從日常事物中汲取靈感，包括氣球動物等等。昆斯的作品經常挑戰何謂美術作品的概念，即便它們的拍賣價格高達9100萬美元（約新台幣28億元）。

昆斯的「氣球狗」系列作品大小不一，高度從不到30公分到超過3公尺不等，而且色彩鮮明。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120220

#昆斯
#甘森
#氣球狗
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