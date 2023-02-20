俄侵烏將屆週年拜登訪波蘭 澤倫斯基稱俄軍再受重挫

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（中央社華沙20日綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿週年，美國總統拜登定於今天造訪波蘭，商討增兵事宜；烏克蘭總統澤倫斯基則表示，俄軍在烏東頓巴斯地區一座城鎮附近蒙受重大損失。

路透社報導，俄羅斯去年2月24日起對烏克蘭發動戰爭，為歐洲自二戰以來最大衝突，迄今奪走成千上萬條人命，導致數以百萬人流離失所，烏南及烏東大片地區城市化為廢墟。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）昨天表示，在2月20至22日拜登造訪波蘭期間，他將與拜登討論美國增派兵力到波蘭的可能性，以及延長美軍派駐時間等問題。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨天指出，俄軍在烏東頓巴斯地區（Donbas）城鎮布格列達爾（Vuhledar）附近蒙受「極其重大」的損失。莫斯科當局去年9月宣告已將頓巴斯地區併入版圖。

此外，澤倫斯基也在昨天發布的專訪中指稱，烏克蘭將維持對東部城市巴赫姆特（Bakhmut）長達數月以來的防禦措施，並注意付出的人命代價。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1120220