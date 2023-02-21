尋求止戰俄烏 王毅訪匈牙利

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（中央社布達佩斯20日綜合外電報導）中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅今天在匈牙利首都布達佩斯（Budapest）說，中國和匈牙利已準備好要與「愛好和平國家」攜手合作，以終結在烏克蘭的戰爭。

法新社報導，美國聲稱北京當局正在考慮向俄羅斯提供用於烏克蘭戰爭的武器和彈藥，北京否認這類指控。

王毅會見匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）時說：「中國將同包括匈在內的所有愛好和平國家一道，為早日實現停火止戰和持久和平做出努力。」

他補充說，「我們希望各方回到談判桌」，並再度呼籲外界支持中國提出終結戰爭的建議。

西亞爾托（Peter Szijjarto）則對中方在烏克蘭問題上秉持客觀公正立場、積極勸和促談表示高度讚賞。

王毅也肯定匈牙利政府的「對華友善政策」，感謝布達佩斯當局「支持中國在國際和多邊論壇上的合法性地位」。

他說，今年是中國歐盟建立全面戰略夥伴關係20週年，中歐從來不是對手，共同利益遠大於分歧，面對變亂交織的國際形勢，中匈應共同踐行多邊主義，維護國際關係基本準則，反對單邊主義、霸權主義，為世界提供更多穩定性。

王毅還說，儘管中國和匈牙利相距遙遠，彼此關係仍發展得相當良好。

匈牙利米蒂新聞社（MTI）報導，總理奧班（Viktor Orban）還邀請王毅參加私人晚宴。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1120221